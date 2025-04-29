В США прокомментировали перемирие на 9 мая, объявленное Путиным

РР

Русский Россиянин

Странное решение вместо того чтобы защищать свою территорию особенно во время парада 9 мая, когда надо усилить безопасность страны, мы объявляем перемирие и даём им возможность обстреливать нашу территорию какой-то маразм, непонятно для чего всё это делается, странное решение вместо того чтобы защищать свою территорию особенно во время парада 9 мая мы объявляем перемирие и даём им возможность обстреливать нашу территорию какой-то маразм, непонятно для чего всё это делается. Скоро услышим из новостей по ТВ, что их обстрелы усилились, садомазо какое-то. Чем думаем и размышляем. А потом удивимся, если не дай бог красную площадь во время парада Украина подвергнет обстрелу, как заявил уже Зеленский перемирие он в своей стране на эти даты объявлять не будет. Ждём очередных обстрелов, ранее во время перемирия они увеличились до 5 тысяч, в этот раз будет видимо поболее. И что такое, для чего все это делается, где разумный ответ от руководство страны, в чем ее суть ?!