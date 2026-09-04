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МОСИНФОРМ

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Горожан предупредили об ухудшении погоды 5 сентября

Горожан предупредили об ухудшении погоды 5 сентября

Сильные дожди и грозы прогнозируют в отдельных районах Москвы в ночь на 5 сентября и в течение дня. По данным синоптиков, скорость ветра в порывах может достигнуть 17 метров в секунду.

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