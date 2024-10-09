«Ред Булл» объявил о приходе Клоппа на пост главы глобального футбольного направления. Он не будет участвовать в повседневной деятельности клубов

Немецкий специалист приступит к работе с 1 января 2025 года. В новой должности 57-летний Клопп будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл» (куда в том числе входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллс»).