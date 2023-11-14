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Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Установка терминалов за границей не противоречит закону, подчеркнули в организацииГенеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что система «Мир» одобряет использование банками России своих терминалов для оплаты за рубежом.

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