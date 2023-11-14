Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Установка терминалов за границей не противоречит закону, подчеркнули в организацииГенеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что система «Мир» одобряет использование банками России своих терминалов для оплаты за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии