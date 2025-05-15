Мошенники позвонили жителю Волгограда 7425 раз за три месяца

В Волгограде зафиксирован необычный случай массового телефонного преследования. Местный житель стал целью масштабной атаки со стороны телефонных мошенников — за первые три месяца 2025 года на его номер поступило 7425 подозрительных вызовов.
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