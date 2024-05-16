Депутат Немкин: мошенники обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации

Злоумышленники разработали новую схему обмана пенсионеров Мошенники начали применять новую схему обмана людей старшего возраста - теперь им обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.
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