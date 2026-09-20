Star Wars' Carrie Fisher Wrote A Young Indiana Jones Episode (And Fought With George Lucas Over It)

The boulder rolled out of control when Carrie Fisher and George Lucas teamed up for, and eventually fought over, an episode of The Young Indiana Jones TV show.
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