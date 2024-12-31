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Запорожская область: создано 15 лесничеств на 51 тысяче гектаров в 2024 году

Запорожская область: создано 15 лесничеств на 51 тысяче гектаров в 2024 году

В Запорожской области в 2024 году организованы два лесничества и 13 участковых лесничеств на площади более 51 тысячи гектаров.

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