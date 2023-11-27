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КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА против «Локомотива»

КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА против «Локомотива»

«Спартак» встретится на выезде с «Автомобилистом», ЦСКА примет «Локомотив». Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – Куньлунь Дата проведения 27 ноября, 15.

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