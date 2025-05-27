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Мошенники от лица маркетплейсов начали предлагать заработать на «лайках»

Мошенники от лица маркетплейсов начали предлагать заработать на «лайках»

Последнее время мошенники стали все чаще пользоваться новой преступной схемой для обмана россиян. Они присылают потенциальным жертвам сообщения якобы от лица сотрудников крупных маркетплейсов с предложениями «заработать» на лайках.

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