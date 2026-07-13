Прокуратура помогла жительнице РТ вернуть 523 тыс., украденные мошенниками. Как сообщили в прокуратуре РТ, в сентябре 2025 года мошенники обманули 69-летнюю женщину из Татарстана, убедив ее перевести деньги на «безопасный счет» и украли у нее 523 тысячи рублей.