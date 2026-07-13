НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Прокуратура помогла жительнице РТ вернуть 523 тыс., украденные мошенниками

Прокуратура помогла жительнице РТ вернуть 523 тыс., украденные мошенниками

Прокуратура помогла жительнице РТ вернуть 523 тыс., украденные мошенниками. Как сообщили в прокуратуре РТ, в сентябре 2025 года мошенники обманули 69-летнюю женщину из Татарстана, убедив ее перевести деньги на «безопасный счет» и украли у нее 523 тысячи рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии