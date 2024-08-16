Официально: ночью Украина атаковала Крымский мост 12-ю (!) ракетами ATACMS. До моста не долетела ни одна

Счетовод МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО России отразили в пятницу групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило Минобороны РФ.
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