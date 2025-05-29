Джо Сейвуд: Вопрос в том, кто может заменить в Alpine ушедшего Оукса

Motor Sport MagazineАвторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд заявил, что заводская команда Alpine столкнулась с ситуацией, в которой французскому коллективу сложно найти руководителя на замену ушедшему Оливеру Оуксу.
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