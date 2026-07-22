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Нижегородская правда

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Рост заболеваемости гриппом ожидается в Нижегородской области в начале сентября

Рост заболеваемости гриппом ожидается в Нижегородской области в начале сентября

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России в начале сентября. Это связано с тем, что большинство людей возвращаются на работу, учебу в коллективы из отпусков, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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