Рост заболеваемости гриппом ожидается в Нижегородской области в начале сентября

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России в начале сентября. Это связано с тем, что большинство людей возвращаются на работу, учебу в коллективы из отпусков, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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