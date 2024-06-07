Для Warcraft 3: Reforged вышел патч 1.36.2 Состоялся релиз нового патча для Warcraft 3: Reforged. В...

Для Warcraft 3: Reforged вышел патч 1.36.2Состоялся релиз нового патча для Warcraft 3: Reforged. Волшебницы теперь умеют отправлять в полиморф героев, “Огненные стрелы” Жрицы Луны на 3-м уровне выдают под 50 урона за штуку, а у андедов появился магазинный диспел на… источник.