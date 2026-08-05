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Настроения на рынке Bitcoin улучшаются: ставки фондирования вновь стали положительными

Рынок бессрочных фьючерсов на Bitcoin подает первые признаки восстановления оптимизма. На Binance ставки фондирования вновь закрепились в положительной зоне после нескольких месяцев, в течение которых они находились около нулевой отметки или периодически уходили в минус.

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