Путин подписал указ о передаче акций "Рольфа" под управление Росимущества

РИА Новости/Максим Блинов Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций автомобильного дилера "Рольф" и других его активов под временное управление Росимущества, следует из президентского указа.
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