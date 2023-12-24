Командир ВСУ Губаренко: многие отказники на фронте избегают наказания

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Губаренко пожаловался на то, что многие отказники на фронте избегают наказания из-за особенностей законодательства республики.
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