Глава Смоленска Александр Новиков подвёл итоги прошедшей рабочей недели

Глава города Смоленска Александр Новиков подвёл итоги прошедшей рабочей недели Градоначальник посетил производственную площадку предприятия «Комплектация АЗС», где обсудил с руководством возможное сотрудничество по разработке и возведению объектов городской среды.
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