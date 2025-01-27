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Смоленская Газета

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Глава Смоленска Александр Новиков подвёл итоги прошедшей рабочей недели

Глава Смоленска Александр Новиков подвёл итоги прошедшей рабочей недели

Глава города Смоленска Александр Новиков подвёл итоги прошедшей рабочей недели Градоначальник посетил производственную площадку предприятия «Комплектация АЗС», где обсудил с руководством возможное сотрудничество по разработке и возведению объектов городской среды.

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