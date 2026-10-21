В Брянской области восстановлена работа всех ключевых сервисов «Яндекса», включая «Почту», «Диск», «Телемост», «Документы», «Календарь», «Трекер» и рекламную платформу «Директ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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