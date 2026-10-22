© New Africa/Shutterstock/FOTODOMЛидером по объему взносов в программу долгосрочных сбережений среди российских регионов остается Москва — 41,3 млрд рублей во втором квартале 2026 года (+20% за год).
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