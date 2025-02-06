Олимпийская чемпионка Мастеркова отреагировала на сообщения о госпитализации

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова на своей странице в Instagram отреагировала на сообщения СМИ о ее состоянии здоровья и госпитализации из-за опухоли мозга, заявив, что сейчас находится дома.
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