Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом

Проблемы США с незаконными мигрантами на южных границах страны могут стать одной из причин нового теракта, сравнимого по масштабам с атакой в сентябре 2001 года, заявил американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами, вышедший из президентской гонки.