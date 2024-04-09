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Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом

Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом

Проблемы США с незаконными мигрантами на южных границах страны могут стать одной из причин нового теракта, сравнимого по масштабам с атакой в сентябре 2001 года, заявил американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами, вышедший из президентской гонки.

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