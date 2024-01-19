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Экс-министру лесного хозяйства Красноярского края дали 12 лет колонии

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова 19 января приговорили к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,5 млн рублей и крупное мошенничество, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

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