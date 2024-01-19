Экс-министру лесного хозяйства Красноярского края дали 12 лет колонии

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова 19 января приговорили к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,5 млн рублей и крупное мошенничество, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии