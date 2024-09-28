Отставка полпреда, споры об ИИ в правосудии и карантин по пневмонии: итоги недели РИА «Новый День»

Уходящая неделя в Свердловской области запомнится уходом с поста полпреда президента Владимира Якушева, дискуссией о перспективах искусственного интеллекта в сфере правосудия, карантином в школах и ростом цен на продукты.
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