РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Значит, надо внести поправку, что осужденных и тех, кто под следствием, только в штурмовые роты.Арестованные челя...
  • Вовладар Даров
    И это радует!Вашингтон возмуще...
  • Россиянин
    Значит все делаем правильно.Вашингтон возмуще...

Отставка полпреда, споры об ИИ в правосудии и карантин по пневмонии: итоги недели РИА «Новый День»

Отставка полпреда, споры об ИИ в правосудии и карантин по пневмонии: итоги недели РИА «Новый День»

Уходящая неделя в Свердловской области запомнится уходом с поста полпреда президента Владимира Якушева, дискуссией о перспективах искусственного интеллекта в сфере правосудия, карантином в школах и ростом цен на продукты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх