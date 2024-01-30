«Автозавод Санкт-Петербург» запустил производство авто под брендом XCITE

Александр Свитайло

Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безликого кроссовера, хоть одно автопредприятие начало выпуск минивэнов или компактвэнов, как выпускают в Японии заводы HONDA, TOYOTA, NISSAN, Mitsubishi, причем в формате гибридов, когда малолитражный бензиновый двигатель служит только для подзарядки аккумуляторной батареи, а двигается он электродвигателями. Уверен, такие экономичные и экологичные машины были бы нарасхват и у молодежи, и у любителей семейного автомобиля...