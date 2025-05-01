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Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

NEWS.ru Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что ВСУ могут нанести удар по параду Победы в Москве.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Конченые люди эти  украинцы. полные отморозки. Попробуй нацист удар. Потом сам не рад будешь. Закрыл бы свой рот.
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11 час.
Георгий Лазаревич
Ирина:  расписались хохлы в том, что они самые настоящие фашисты. Скоро на 9 Мая будут вывешивать гос.флаги с черными ленточками - знак скорби
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9 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Ответ должен быть на всю катушку ! Несколко тисяч ракет крупного калибра..!
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8 час.
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