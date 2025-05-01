Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

Регина Толстоброва Конченые люди эти украинцы. полные отморозки. Попробуй нацист удар. Потом сам не рад будешь. Закрыл бы свой рот.

Георгий Лазаревич Ирина: расписались хохлы в том, что они самые настоящие фашисты. Скоро на 9 Мая будут вывешивать гос.флаги с черными ленточками - знак скорби