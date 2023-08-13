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Матич уходит в «Ренн» за 3 млн евро из-за конфликта с Моуринью. «Рома» хочет вернуть Паредеса

Матич уходит в «Ренн» за 3 млн евро из-за конфликта с Моуринью. «Рома» хочет вернуть Паредеса

Французский клуб заплатит за 35-летнего серба 3 млн евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Причина ухода Матича – конфликт с главным тренером римлян Жозе Моуринью, под руководством которого полузащитник также играл в «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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