Борьба за надежность: В Великобритании ввели запрет на слабые пароли для гаджетов

Больше никаких «admin» и «12345»: подобные пароли теперь вне закона в Великобритании. По новым правилам, все смарт-гаджеты в стране должны соответствовать минимальным стандартам безопасности, пишет devby Мера призвана защитить потребителей от кибератак и взломов.