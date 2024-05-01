Борьба за надежность: В Великобритании ввели запрет на слабые пароли для гаджетов

Больше никаких «admin» и «12345»: подобные пароли теперь вне закона в Великобритании. По новым правилам, все смарт-гаджеты в стране должны соответствовать минимальным стандартам безопасности, пишет devby Мера призвана защитить потребителей от кибератак и взломов.
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