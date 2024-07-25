В ГАИ объяснили, можно ли нарушать правила, уступая дорогу машине с мигалкой

Спецтранспорт, фото: njcar.ru Согласно правилам дорожного движения, каждый автомобилист обязан предоставить беспрепятственный проезд спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.
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