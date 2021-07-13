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Это в последний раз. Путин предложил Украине «трубку мира»

Это в последний раз. Путин предложил Украине «трубку мира»

Владимир Путин, как и обещал на «прямой линии», опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

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Юрий Николаев
Ну простой, адекватный Народ украины и НАС в этом убеждать не надо. Мы то как раз думаем по Киплингу____ Мы с тобой одной крови, ты и я! А вот в чём то убеждать и что то доказывать укро-нацистам, по моему это ДОХЛЫЙ номер. Они просто должны быть уничтожены!!!
александр иванов
Они довели Украину не до упадка, а до КРАХА, до ДНА, ДО ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА !!!

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