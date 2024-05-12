Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Щепанов
    Вы только Караганова не сравнивайте с этими людьми...Караганов свою позицию высказал и он от неё не отходит..Рассматривается с...
  • Natalija Osminina
    Вы просто безграмотный идиот. Человек ничем по ДНК не отличается от червяка, и даже от вирусов (тех, что на основе ДН...НАТО падёт, Росси...
  • Natalija Osminina
    А Европа задумывалась, за чей счет она живет? Материально-за счет печати фантиков, а физически вся Восточная Европа ж..."Пересидеть" Пути...

Закон принят, но никаких решений о конфискации активов России не последовало – Госдеп подтвердил

Закон принят, но никаких решений о конфискации активов России не последовало – Госдеп подтвердил

  Зря Америка суетилась, конфисковать российские активы она теперь не может. Они уж и закон приняли, обе палаты поддержали, президент подписал, а толку – ноль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А что Байден может воровать чужую собственность?Если может,то добро пожаловать в тюрьму за воровство.Ни один Президент не имеет права кврсть даже у себя в стране,Уголовный кодекс и собственность никто не отмееял! А придурки Президенты приходят и уходят!
Ответить
4 час.
Eduard
Что-то когда США и участники их банд не вторгались,никто их имущество не арестовывал.Понятно,что себя судить не будут,но какая наглость нас в этом укорять!
Ответить
4 час.
Валентин Щербаков
Надо долбить не только Укру, но и помогающие западные недружественные страны, разрушать их до основания и еще требовать контрибуции за нападения на наши территории....
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх