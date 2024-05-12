Закон принят, но никаких решений о конфискации активов России не последовало – Госдеп подтвердил

Eduard А что Байден может воровать чужую собственность?Если может,то добро пожаловать в тюрьму за воровство.Ни один Президент не имеет права кврсть даже у себя в стране,Уголовный кодекс и собственность никто не отмееял! А придурки Президенты приходят и уходят!

Eduard Что-то когда США и участники их банд не вторгались,никто их имущество не арестовывал.Понятно,что себя судить не будут,но какая наглость нас в этом укорять!