МВД: мошенники крадут данные через электронные дневники

МВД предупреждает о появлении новой схемы обмана, нацеленной на пользователей электронных дневников. Злоумышленники выходят на связь с гражданами через мессенджеры, выдавая себя за педагогов или специалистов службы поддержки образовательных онлайн-сервисов.