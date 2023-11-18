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Семак о тренерстве в медиафутболе: «Думаю, не подхожу на эту роль. Я больше человек, который переживает эмоции в себе»

– Если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь? – Думаю, нет – не подхожу на эту роль. – Почему? – Я больше человек, который переживает эмоции в себе.

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