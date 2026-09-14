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Ушел от первой жены, пережил нищету и потерю любимой: Как сложились судьбы детей «Мухомора» Юрия Кузнецова

Ушел от первой жены, пережил нищету и потерю любимой: Как сложились судьбы детей «Мухомора» Юрия Кузнецова

Роль подполковника Петренко — того самого Мухомора из «Улиц разбитых фонарей» — принесла Юрию Кузнецову народную любовь и узнаваемость по всей стране.

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