ЕС выделил гуманитарную помощь Украине и Молдавии

Еврокомиссия (ЕК) выделит гуманитарную помощь Украине и Молдавии в размере 83 миллионов евро. Как сообщается, 75 миллионов евро из этой суммы выделено на гуманитарные проекты на Украине для оказания доступа к базовым потребностям, 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдавии.