ЕС выделил гуманитарную помощь Украине и Молдавии

Еврокомиссия (ЕК) выделит гуманитарную помощь Украине и Молдавии в размере 83 миллионов евро. Как сообщается, 75 миллионов евро из этой суммы выделено на гуманитарные проекты на Украине для оказания доступа к базовым потребностям, 8 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты в Молдавии.
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