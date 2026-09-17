Россия и Украина: может ли быть мирная интеграция? Эксперт Пинчук о победе в СВО и судьбе Украины Юлия ЧелкановаАнализируем, может ли Россия интегрировать Украину после СВО.
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