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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» крупно проиграл «Брайтону» второй раз в истории. В 2023-м лондонцы также уступили со счетом 0:3

«Арсенал» крупно проиграл «Брайтону» на выезде в 5-м туре АПЛ.  В прематче лондонцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.

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