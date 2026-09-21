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Пятый канал

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Умерла 68-летняя актриса из «Тайн следствия» Екатерина Дронова

Умерла 68-летняя актриса из «Тайн следствия» Екатерина Дронова

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла на 69-м году жизни. О ее смерти 21 сентября сообщили в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке, где она служила много лет.

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