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Вечерний Новосибирск

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Губернатор поблагодарил военнослужащих 35-ой гвардейской Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления за доблесть и мужество

Губернатор поблагодарил военнослужащих 35-ой гвардейской Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления за доблесть и мужество

Глава региона также поздравил бригаду с присвоением почётного наименования «гвардейская». Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почётного наименования» — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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