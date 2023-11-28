Губернатор поблагодарил военнослужащих 35-ой гвардейской Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления за доблесть и мужество

Глава региона также поздравил бригаду с присвоением почётного наименования «гвардейская». Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почётного наименования» — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.