В Москве выпустили графические истории для школьников про Московское народное ополчение

Первый выпуск посвящен тому, как родилась программа «Памяти Московского народного ополчения» В рамках реализации патриотической программы столичного парламента «Памяти Московского народного ополчения» Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников провел в школе № 1568 имени Пабло Неруды урок мужества «По зову сердца» для школьников Северо-Восточного административного округа, посвященный истории и героическим подвигам Московского народного ополчения 1941 года.