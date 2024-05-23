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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Москве выпустили графические истории для школьников про Московское народное ополчение

В Москве выпустили графические истории для школьников про Московское народное ополчение

Первый выпуск посвящен тому, как родилась программа «Памяти Московского народного ополчения» В рамках реализации патриотической программы столичного парламента «Памяти Московского народного ополчения» Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников провел в школе № 1568 имени Пабло Неруды урок мужества «По зову сердца» для школьников Северо-Восточного административного округа, посвященный истории и героическим подвигам Московского народного ополчения 1941 года.

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