Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Хуже, чем в Харькове": Россия уничтожила ПВО Киева новой тактикой

"Хуже, чем в Харькове": Россия уничтожила ПВО Киева новой тактикой

Россия радикально изменила тактику нанесения воздушных ударов по объектам на Украине, что привело к критическому снижению эффективности противовоздушной обороны, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования.

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