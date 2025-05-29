Царьград Картошку в Россию стали везти из крайне неожиданного места. Впечатления удручающие Maksim Konstantinov/Globallookpress Картошку в Россию стали привозить из очень неожиданного места.
Главный вопрос к министрам: почему в Пакистане, где мы покупаем картошку, она червонец стоит, а у нас больше 100 рублей?
Комментарии
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Александр
В СССР картошка из магазина была такого качества,что половина шла в помойку сразу.Сейчас в магазинах вкусная картошка из Египта.И вполне доступная по цене.
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3 час.
Борис Леонтьев
К сожалению у нас по всей стране все рынки и розничная торговля овощами и фруктами находятся в руках азербайджанской ОПГ под чутким управлением Алиева и его клики. Именно поэтому у нас в городе, где еще несколько дней назад торговали по приемлемым ценам остатками прошлогодней российской и белорусской картошки и новой, привезенной из Египта, сейчас по 140 руб. продают завезённое из Азербайджана дерьмо.
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2 час.
Семен Демин
Пока в стране правят олигархи, а экономикой управляет невидимая рука рынка бардак будет нарастать невиданными темпами. Дойдет до голода. Власть не заботится о благополучии населения, ей главное красиво тусоваться на международной сцене, играя роль миротворцев. Поэтому Россия не становится привлекательной для проживания страной. Поэтому наши союзники стремятся в ЕС, в том числе и Украина.
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1 час.
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