Главный вопрос к министрам: почему в Пакистане, где мы покупаем картошку, она червонец стоит, а у нас больше 100 рублей?

Борис Леонтьев

К сожалению у нас по всей стране все рынки и розничная торговля овощами и фруктами находятся в руках азербайджанской ОПГ под чутким управлением Алиева и его клики. Именно поэтому у нас в городе, где еще несколько дней назад торговали по приемлемым ценам остатками прошлогодней российской и белорусской картошки и новой, привезенной из Египта, сейчас по 140 руб. продают завезённое из Азербайджана дерьмо.