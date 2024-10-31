📌📌🇺🇦На Украине ни дня без инцидентов с ТЦК. ⚡️В посёлке Любар, Житомирской области произошла массовая драка между работягами и могилизаторами в военной форме.
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📌📌🇺🇦На Украине ни дня без инцидентов с ТЦК. ⚡️В посёлке Любар, Житомирской области произошла массовая драка между работягами и могилизаторами в военной форме.
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