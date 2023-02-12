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Технический директор «Хааса»: «Машина 2023 года была серьезно переработана – некоторые компоненты подверглись радикальным изменениям»

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал об изменениях в конструкции нового болида в сравнении с прошлогодней машиной.

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