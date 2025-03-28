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  • Павел Пермикин
    Никогда смп не перебьёт путь через индийский океан. Стран по пути мало логистика невыгоднаяСевер — новое пол...
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    где то какая то битва намечается с американцами ??? нда...🤔Север — новое пол...
  • Вадим Скоробогатов
    Хотеть не вредно..А вот МОЧЬ...Тут можно и ЖОПУ НАДОРВАТЬ....Пусть тужатся.Север — новое пол...

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

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