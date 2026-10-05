Турецкое судно затонуло у берегов Румынии в результате атаки БПЛА

Турецкое коммерческое судно Royad Mammadov затонуло в Черном море в результате атаки БПЛА. В момент атаки судно, как утверждается, находилось в пределах экономической зоны Румынии.
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