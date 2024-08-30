А цены выше гор! Путевые заметки туристки, побывавшей в Горном Алтае

Недавно новый руководитель республики Андрей Турчак обещал навести порядок в турсфере. Верим и ждем Горный Алтай всегда был одним из любимейших мест отдыха у сибиряков, особенно у жителей Алтайского края и Новосибирской области.
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