Новый компактный пулемет ПКZ разработан в России

РИА Новости/Александр Кряжев Российские конструкторы разработали компактный пулемет ПКZ калибром 7,62-миллиметра, разработчики пермского конструкторского бюро "Лаби" уверены, что новинка будет востребована там, где бойцам приходится вести бой в стесненных условиях.
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