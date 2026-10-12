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Овечкин растрогал болельщиков в Америке! Трогательная церемония с детьми легендарного снайпера войдет в историю

Овечкин растрогал болельщиков в Америке! Трогательная церемония с детьми легендарного снайпера войдет в историю

«Кто-то режет лук?».Перед первым домашним матчем в этом регулярном чемпионате Александр Овечкин объявил о том, что текущий сезон станет последним в его заокеанской карьере.

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